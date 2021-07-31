'Altın Beyin' Yasmin'in büyük başarısı

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle 2016'da Türkiye'ye sığınan binlerce gençten biri olan "Altın Beyin" lakaplı Yasmin Nayal, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü'nü birincilikle bitirdi. 22 yaşındaki Yasmin'in mezuniyet töreninde yaptığı konuşma büyük takdir topladı. Yasmin, "Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bana iyi bir hayat sunduğu ve okuma fırsatı verdiği için Türkiye'ye minnettarım. Hayatın sizi olumsuzluklara sürüklemesine izin vermeyin. Kendi yolunuzu oluşturun. Kendi doğru yolunuzu bulmak için gözlerinizi açın. 'Suriyeli mülteci' olarak etiketlenmek çok fazla önyargı ve olumsuz tepkilere neden olsa da Suriyelilere verilen geçici kimlik kartı birçok şeyi yapmama izin verdi. İstediğim üniversiteye başvurmam, ehliyet almam, ev kiralamam ve çok daha fazlası için yeterliydi. Umarım gelecekte Türkiye'ye benim de iyiliğim dokunur" dedi.

'İNSAN OLARAK GÖRÜN'

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Yasmin, "Kökenimden utanmasam da mülteci ya da Suriyeli olarak etiketlenmekten hoşlanmıyorum. Çünkü bu Suriyeli ve Suriyeli olmayanlar arasında bir ayrıma neden oluyor. Ben, bir insan olarak görülmek istiyorum. Uluslararası Af Örgütü tarafından yürütülen bir deney, sadece insanların gözlerinin içine bakmanın bile büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor. Aslında, tüm istediğim bu. Bir an için önyargılarınızdan kurtulun ve karşınızdaki kişinin gözlerine bakın. Onurlu bir hayatı yaşamanın peşindeyim" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE DÜNYAYA KATKILARI OLACAKTIR"

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci sayısına sahip üniversite olduklarını vurguladı. Türk öğrenciler kadar yabancı öğrencilerin de başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Yücel, "Türkiye, dünyaya da örnek bir hamle yaptı. O da, şu yabancı bir öğrencinin Suriye'deki o koşullar içinde Türkiye'de bulunup, Türkiye'de üniversiteye girip, Türkiye'de 5 bine yakın öğrenci içinde birinci olması, bize çok şey anlatıyor. Bir kere öğrenci okumak istiyor, arzu ediyor ve bunun da karşılığını alıyor. Bu öğrencilerin topluma, Türkiye'mize, dünyaya büyük katkıları olacaktır" dedi.

MERVE BİLKAY