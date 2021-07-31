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Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki çeken yabancı uyruklulara su ve vergi zammı uygulayacağı sözlerinin arkasında durarak referandum istedi.
31 Temmuz 2021 08:55
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Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi

Bolu'da yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına açıklayarak gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben göçmen düşmanı değilim. Benim anlatmaya çalışmamın nedeni Türkiye bunu tartışmalı!" dedi.

Açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söyleyen Özcan, parti genel merkezinden destek geldiğini söyledi. Belediye başkanı seçildikten sonra üyesi olduğu CHP rozetini çıkardığını söyleyen Özcan, partisinden kendisine yönelik eleştiriler için de "Benin sözlerim partiyi bağlamaz" dedi. Göçmenler için referandum yapılmasını isteyen Özcan " Meclisin bir devlet politikası oluşturması lazım. Gerekirse 'göçmenler kalsın mı gitsin mi' diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin. Ben cevabı biliyorum ama farklı cevap bekleyenlerin yürekleri yetiyorsa, sandığı koysun" diye konuştu. Özcan, yabancılara yardımı kestiği için daha önce hakkında başlatılan soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı. Bolu Belediye Başkanı Özcan, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı:

Mültecilere yönelik açıklamalarınızla gündeme geldiniz. Bolulu yurttaşlar açıklamalarınızı nasıl karşıladı?

Bolu'da resmi rakamlara göre 17 bin civarında mülteci var. Gayriresmi kaç kişi var tabi bilmiyoruz. Ben göçmen düşmanı değilim.Benim anlatmaya çalışmamın nedeni Türkiye bunu tartışmalı! Bir devlet politikamız olmalı. Yarın Türkiye göçmenden geçilmez bir hale gelecek. Bu eğitimsiz göçmen nüfus Türkiye'de mafyavari işlere girebilir Türkiye'de iç karışıklığa sebep olabilir. Ben sadece bunu anlatmak istedim. Kültürel entegrasyon sağlanamadı. 10 yıldır bunu görüyoruz ve göçmen kabul etmeye devam ediyoruz. Bu Amerikan emperyalizminin bir planı. FETÖ'yü 15 Temmuz'da nasıl taşeron olarak kullandılarsa yarın bu göçmenlerin bir kısmını Ülkeyi karıştırmak için taşeron olarak kullanacaklar. Endişeliyim. Ülkem için kaygılıyım. Soruna dikkat çekmek için bu zam konusunu gündeme getirdim. Ordan bir gelir beklentimiz yok. Türkiye bunu tartsın ve bir devlet politikası oluştursun. Bundan en çok fetöcüler rahatsız oldu. FETÖ'cü Emre Uslu bana her gün Twitter'dan mesajlar atıyor. Ben bunlara "Sizin peşinizi bırakmayacağız. Sizin amacınız bu ülkeyi mahvetmek" dediğim için Twitter paylaşımımı kaldırmış. Halktan da büyük bir destek görüyorum. Yüzde 90'ı benim gibi düşünüyor. "Hislerimize tercüman oldunuz" diyorlar.

Mülteci sorununa karşı iktidarın ve muhalefetin attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda bir devlet politikamız olması lazım. Nüfusumuzun neredeyse yüzde 10'u göçmen haline gelmiş. Hala bizim geri nasıl göndereceğimizle ilgili çalışmamız yok. Bu sosyal ve ekonomik entegrasyonun sağlanamadığı çok açık. Onları bizim toplumumuzla birleştirmedik. Vatandaşımız sağ duyulu davransın. İktidar da muhalefet de bir devlet politikası oluştursun. "40 milyon harcadık bir 40 milyon daha harcarız" demekle olmuyor bu işler. Göndereceğiz dediğimiz zaman bunun altını doldurmamız gerekiyor. Meclisin oturup bir devlet politikası oluşturması lazım. Gerekirse "göçmenler kalsın mı gitsin mi" diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin. Ben cevabı biliyorum ama farklı cevap bekleyenlerin yürekleri yetiyorsa, sandığı koysun.
Cumhuriyet
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