Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
|31 Temmuz 2021 09:16
|+Aa- Yazdır
Kaza saat 00.30'da Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne Bağlı Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik-Armutlu Karayolu'nda seyir halinde olan Metehan Karakuş idaresindeki 16 TCJ 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arif Yeşilbaş idaresindeki 16 ED 771 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulan Karakuş'un aracı 16 TEJ 70 plakalı sürücüsü belli olmayan otomobille çarpışarak takla attı. Kazada Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş bulundukları araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Metehan Karakuş ile Fatih Karaca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş'un Avusturya'da yaşadığı, tatil için Gemlik'e geldiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da korkutan otel yangını!
31 Temmuz 2021 19:27
|Silahı ateş alan asker yaralandı
31 Temmuz 2021 18:46
|Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
31 Temmuz 2021 18:29
|Didim'deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
31 Temmuz 2021 16:47
|Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
31 Temmuz 2021 14:32
|Ormanlık alanda kaybolan kadın öğretmen aranıyor
31 Temmuz 2021 14:31
|Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
31 Temmuz 2021 14:29
|Hatay'da orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı
31 Temmuz 2021 13:59
|Beş ilde yangınla mücadele: Bodrum'da alevler yeniden yükseldi
31 Temmuz 2021 13:57
|Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
31 Temmuz 2021 13:29