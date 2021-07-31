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'Asker ve polisten sonar en fazla şehidi ormancı verir'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Asker ve polisten sonra en fazla şehidi ormancı verir" dedi. Pakdemirli ayrıca ABD'den sonra askeri İHA'ları yangında kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
31 Temmuz 2021 09:12
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'Asker ve polisten sonar en fazla şehidi ormancı verir'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulundu.

Çekirge'nin bakanlığa yöneltilen eleştirileri hatırlatması üzerine "Önce şunu söylemeliyim. Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum. Ağaçların, hayvanların bu şekilde yanmasını kim ister" diyen Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Her ülke yangına müdahale kapasitesini istatistik verilere göre hesaplar ve planlar. Biz de bu istatistikleri bakarak kararlar alıyoruz. Bakın Orman Teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta acaba fazla mı alıyoruz, dedik. Uçakları arttırdık. 9 İHA görev yapıyor. ABD'den sonra askeri İHA'ları yangında kullanan tek ülke biziz."
'Ben Orman Teşkilatı'nı zaten çok zorluyorum'

Pakdemirli, Çekirge'nin "Peki bu yangınlarda hiç eksiklik hissetmediniz mi?" şeklindeki sorusu üzerine "Fatih Bey, 1 günde aynı anda 10 tane yangın çıkarsa yönetmek kolay olmaz" ifadesini kullandı. "Ben Orman Teşkilatı'nı zaten çok zorluyorum. Onlar da canla başla çalışıyor" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın sonsuz desteği var. Her istediğimizi alabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Orman Teşkilatı'nda çok tecrübeli bir kadro var. Onlar planlıyor. Kaç kişi nerede olacak. Yangınlara müdahale. Bunlar kolay değil. Sonuçta insanız."
'Siyaset uğruna ormancının moralini bozmayalım'

Pakdemirli, "Bizim teşkilatımızın dünyadaki yeri nedir?" sorusuna da "Evet. Buna bakalım. OECD'den Avrupa'daki orman teşkilatlarının istatistik verilerine bakın. Orman alanlarının arttırılmasından korunmasına kadar en başarılı ülkeler arasındayız. Ama bütün bunların ötesinde. İstatistiklerin ötesinde gelin siyaset uğruna ormancının moralini bozmayalım. Ağaç üzerinden siyaset yapmayalım" yanıtını verdi.
Hürriyet
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