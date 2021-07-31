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Pitbull dehşeti Meclis'e geldi

Antalya'da Rus uyruklu Anna Riadova ile eşi Ercan Öztürk'e Pitbull cinsi köpeğin saldırması ve sonrasında yaşananlara yönelik iddialar, Meclis gündemine geldi
31 Temmuz 2021 09:27
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Pitbull dehşeti Meclis'e geldi

- Edinilen bilgiye göre, Anna Riadova ile eşi Ercan Öztürk, 13 Temmuz'da Liman Caddesi'nde köpeklerini gezdirmeye çıkardı. Atatürk Stadyumu önüne gelen çift, sahibiyle birlikte tasmasız şekilde dolaşan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, önce çiftin gezintiye çıkardığı köpeklerine, sonra da Anna Riadova'ya saldırdı. Kontrolden çıkan pitbull, Riadova'nın parmağını kopararak yuttu. Saldırgan köpeğin sahibi olduğu belirtilen kadın, köpeğine tasmasını bağlayıp, olay yerinden uzaktaştı. Yaralı kadın ise, ambulansla hastaneye götürüldü.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Olaydan sonra eşiyle polis merkezine giden Riadova, isminin Valentina olduğunu söylediği vahşi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Riadova'nın eşi Ercan Öztürk ise, hastanede eşinin kopan parmağından kalan yere müdahalede bulunulduğunu anlattı. Öztürk, 8 bin lira fatura çıkarıldığını ifade ederek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Ambulansta görevli olanlar eşimi neden yakın olan devlet hastanesine değil de daha uzakta bulunan özel hastaneye götürdü?" dedi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, olayı Meclis gündemine getirdi. TBMM Başkanlığı'na, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması soru önergesi veren Emir, şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

'Niye özel hastane?'

"Antalya'daki olayda 112 acil ekibi, müdahale edilen hastanın götürüleceği hastaneyi hangi kritere göre belirlemiştir? Neden daha yakındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tercih edilmemiştir? 112 acil ekiplerinin, hastaları özellikle özel hastanelere götürdüğüne yönelik Sağlık Bakanlığına kaç şikayette bulunulmuştur?"
Milliyet
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