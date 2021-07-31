Bankalar, yangın zararları nedeniyle müşterilerine kolaylık sağlayacak
Bankalar Birliği "Yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi" hususunda üyelere tavsiyede bulundu
|31 Temmuz 2021 09:30
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu yaşanan yangın felaketi nedeniyle dün acil bir toplantı yaptı.
Yapılan toplantıda şu kararlar da alındı: "Yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulması.
Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesi."
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