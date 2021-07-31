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Çocukluk arkadaşını öldürdü
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde, önceki gün 23.30 sıralarında, Mustafa Ş. (26) ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman (25) arasında, yürürlerken bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
|31 Temmuz 2021 09:59
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Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu. Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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