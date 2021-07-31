İnternetten dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı
|31 Temmuz 2021 10:25
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 Temmuz'da, ürün satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz'da, aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişiyi yaklaşık 250 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlemişti.
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