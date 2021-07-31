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Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı

Konya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre yedi kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kisi gözaltına alındı. Asıl şüphelinin aranmasına devam ediyor.
31 Temmuz 2021 10:26
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Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine dün akşam bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildiği ve soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

OLAY İKİ AİLE ARASINDA 11 YILLIK HUSUMETTEN KAYNAKLANMIŞ

"İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün meydana gelen olayın faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provakatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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Anadolu Ajansı
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