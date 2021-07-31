Manavgat'taki yangına müdahale eden 2 yangın işçisi hayatını kaybetti
|31 Temmuz 2021 11:18
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Manavgat'ta 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada, Akseki'de de aynı gün gece saatlerinde Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan orman yangınları sürüyor.
Söndürme çalışmalarının rüzgarın etkisiyle güçlükle yapılabildiği yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı.
Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.
İKİ YANGIN İŞÇİSİNİ HAYATINI KAYBETTİ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.
Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi'nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz." dedi.
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