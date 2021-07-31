Gebze Teknik Üniversitesi 'en araştırmacı' devlet üniversitesi oldu
|31 Temmuz 2021 11:37
|+Aa- Yazdır
GTÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışıyla bir bağımsız araştırmada daha liderliği göğüslediği belirtildi.
Açıklamada, TÜBA'nın açıkladığı Türkiye Bilim Raporu'nda, GTÜ'nün yayın yapma oranı ve akademik verimlilikte en iyi devlet üniversitesi olarak gösterildiği kaydedildi
Raporda, GTÜ'de, yayın yapan araştırmacı oranının yüzde 70 olduğu aktarılan açıklamada, "Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan Tok'un hazırladığı rapor, tamamen veriler ışığında Türkiye'deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle detaylı resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yaparak eksiklerini ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor, araştırma süresince sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YDT Rusça birincisi: Yapay zeka alanında kendimi geliştirmek istiyorum
30 Temmuz 2021 14:31
|Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
30 Temmuz 2021 12:24
|Üniversite adaylarına ipuçları: 15 adımda doğru tercih
30 Temmuz 2021 07:50
|'Tercihim Tekstil Mühendisliği' diyen gençlere burs ve iş garantisi
29 Temmuz 2021 15:02
|İTÜ'nün 2019-2020 mezunlarının istihdam oranı yüzde 66,04
27 Temmuz 2021 14:40
|Türk üniversitelerinin tanıtılacağı YÖK Sanal Fuarı yarın başlıyor
26 Temmuz 2021 13:36
|Avrupa Şampiyonu yüzücüye dünya üniversitelerinden burs
26 Temmuz 2021 10:40
|Ortaylı: Halil İnalcık dünyada nadir bulunan profesörlerdendi
25 Temmuz 2021 15:19
|Balıkçı teknesindeki 'yaş' oyununu nükleer fizikçiler ortaya çıkardı
25 Temmuz 2021 13:04
|İzmir'de anne ile kızı aynı üniversiteden mezun oldu
25 Temmuz 2021 11:40