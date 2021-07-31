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'Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz'

Bakan Muş: "(Rusya temasları) Çözüm bekleyen meseleler vardı, onların bir kısmını çözdük. Çözülmesi gereken başka konular var. Ama burada attığımız adımlar, ticaretimizin gelişmesine katkı sunacak adımlardır"
31 Temmuz 2021 11:26
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'Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya ile karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, "Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız." dedi.

Muş, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısını AA muhabirine değerlendirdi.

Kazan'da düzenlenen "12. Kazan Summit 2021" zirvesine katıldığını anlatan Muş, "Orada çeşitli oturumlarda bulunduk, oradaki fuarda da gezme imkanı bulduk. Sonra da güzel görüşmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tataristan'daki temaslarının ardından KEK Toplantısı için Moskova'ya geldiklerini belirten Muş, "Buradaki toplantılar çok güzel geçti. Mutabakat zaptını da imzaladık. Çözüm bekleyen meseleler vardı, onların bir kısmını çözdük. Çözülmesi gereken başka konular var. Ama burada attığımız adımlar, ticaretimizin gelişmesine katkı sunacak adımlardır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizen Muş, "Biz dengeli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu yıl karşılıklı ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Muş, "Bu aslında ikili ticarette 100 milyar doların yakalanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız." dedi.

- "100 milyarlık hedefte Ruslarla mutabıkız"

Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda ilerlemek istediklerini belirterek, "Ticaretimizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabıkız. Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Biz dengeli bir şekilde bu ticaretin büyümesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın son dönemlerde, özellikle üretim anlamında, ciddi bir emek sarf ettiğine işaret eden Muş, "Enerji, doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke ancak bunun yanında sanayisini de çeşitlendirmek istiyor. Türkiye olarak biz de aslında burada olabiliriz. Dolayısıyla buradaki ticaret hacmimizi, üretim temelini artırma kabiliyetimizin olduğunu düşünüyorum. Moskova'da verimli toplantılar gerçekleştirdik, bunun yansımalarını ekonomide önümüzdeki günlerde, haftalarda ve yıllarda göreceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Kazan'da ziyaret ettiği ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" zirvesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Muş, şöyle konuştu:

"Forumun amacına ulaştığını düşünüyorum. Yıllar itibarıyla gelişecektir. Benim orada gözlemlediğim, ortaya konan niyetle forumun aslında amacını karşıladığını düşünüyorum. Maksat hasıl oldu orada. Farklı ülkelerden temsilciler vardı, onların birbirleriyle görüşmeleri oldu, farklı görüşmeler yapıldı. Biz de başka görüşmeler yaptık orada.

Dolayısıyla sadece zirvenin amacıyla alakalı değil başka konular da orada görüşüldü. Bir diyalog ortamı oluştu orada ve ben bu anlamda zirvenin faydalı olduğunu ve amacına ulaştığını düşünüyorum. Kazan şehrine çok şey katıyor bu zirveler. Orada bizim Türk yatırımcıları ile de bir araya geldik. Kazan'da yatırımları olan, oradaki özerk sanayi bölgesinde yatırımları olan büyük sanayicilerimiz var. Rusya'nın tamamında işleri olan firmalarımız var onlarla da görüştük. Bizim açımızdan da fevkalade faydalı oldu."
Anadolu Ajansı
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