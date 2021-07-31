Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 387 dereceyle ilk 1000'e girdi

- Anadolu imam hatip liseleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) 387 dereceyle ilk 1000'e girerek hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam hatip liselerinde, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar neticesinde YKS'de büyük başarılar elde edildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine, imam hatip liselerinde uygulanan projelere ve öğrencilerin 2021-YKS başarılarına değindi.

"2021-YKS sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liseleri son sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle birlikte 387 dereceyle ilk 1000'e girmeyi başardı." ifadesini kullanan Yılmaz, bu yıl için en az 250 derecenin ilk 1000 sıralamasında yer almasını hedeflediklerini ancak bu hedefin çok ötesinde bir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

İlk 100'de 42, ilk 500'de 200, ilk 1000'de 387, ilk 5 binde 1658, ilk 10 binde 3 bin 138, ilk 15 binde 4 bin 533, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 50 binde 14 bin 611, ilk 100 binde 31 bin 90 derece yer aldığını bildiren Yılmaz, "Türkiye geneli Anadolu imam hatip lisesi mezun öğrencileriyle birlikte ilk binde 2020'de 279 derece elde edilirken, bu yıl 387, ilk 5 binde 1271 iken bu yıl 1658, ilk 10 binde 2 bin 392 iken bu yıl 3 bin 138, ilk 100 binde ise 26 bin 169 iken bu yıl 31 bin 90 derece elde edildi." bilgisini verdi.

- "Bir önceki yıla oranla elde edilen yüzdelik artış oldukça dikkat çekiyor"

Yılmaz, imam hatip liseleri son sınıf öğrencilerinin 2019'da 168, 2020'de 214 ve 2021'de 298 dereceyle ilk 1000'de yer almayı başardığını aktararak, şunları kaydetti:

"2020-YKS'ye oranla 2021-YKS'de derecelerde elde edilen yüzdelik artış oldukça dikkat çekiyor. 2020'ye oranla bu yıl ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 63,16 artış sağlanırken, ilk binde yüzde 39, ilk beş binde yüzde 27'lik artış göze çarptı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil, Temel Yeterlilik Testi alanlarında elde edilen derecelerde de ciddi oranda artış yaşandı. Sayısal alanın ilk 500'deki derecesi, 2020'ye oranla 4 katına çıktı ve en çok oransal artışın sağlandığı alan sayısal oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde 2021-YKS sonuçlarına göre standart sapmanın Türkiye ortalamasının altında olması, Anadolu imam hatip liselerindeki akademik başarının daha homojen olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum, eğitimde eşitliğin önemli bir göstergesi olarak yerini almıştır. 2021-YKS Alan Yeterlilik Testlerindeki 11 alanın 7'sinde Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin ortalamasının, Türkiye ortalamasının üstünde olduğu dikkat çekmektedir."

- "Okullardaki birçok çalışma 2021-YKS'de başarının anahtarı oldu"

YKS'deki başarılar dolayısıyla mutlu olduklarını, aynı zamanda görev ve sorumluluklarının da arttığını ifade eden Yılmaz, akademik başarıyı yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Yılmaz, Hedef 2021 ve Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışmalara değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, yaz dönemi ve ara dönem üniversite hazırlık kampları, Kalite Takip Sistemi ile üniversiteye hazırlık çalışmalarının sistemli bir şekilde takip edilmesi, öğrenci koçluğu çalışmaları, performans değerlendirme sınavlarının uygulanması ve takibi, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik anketlerin düzenlenmesi, YKS'de başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrencilerin buluşturulması, salgın sürecinde okullarımızın uzaktan eğitim çalışmalarının takibi, MEB EBA Akademik Destek Platformu'nun aktif kullanılması gibi birçok çalışma 2021 YKS'de başarının anahtarı oldu."

İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda 641 okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camiayla irtibatı kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi'nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı veriyor. 'Hedef-2022' çalışmalarıyla 2022'de bu başarının daha artacağına inanıyorum."