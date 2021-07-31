'Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz'
|31 Temmuz 2021 11:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da yaşanan katliamda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:
"Faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz."
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