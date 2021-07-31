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Enerjisa, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek

Yangından etkilenen aboneler şirketin çağrı merkezini arayarak erteleme imkanından yararlanabilecek
31 Temmuz 2021 11:32
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Enerjisa, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme karar aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, faaliyet bölgeleri olan Adana ve çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören halk için harekete geçti.

Bu kapsamda Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle erteleyecek. Yangından etkilenen müşteriler şirketin çağrı merkezini arayarak erteleme imkanından yararlanabilecek.

Öte yandan halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Enerjisa Enerji tarafından hazırlanan erzak ve ihtiyaç malzemelerini içeren kolilerinin yer aldığı araçlar, Adana ve Osmaniye'deki ihtiyaç duyulan noktalara ulaştı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de elektrik arzının devamlılığı adına, yangından zarar gören elektrik hatları ve şebeke unsurları Enerjisa Enerji'nin bölgedeki elektrik dağıtımından sorumlu şirketi Toroslar EDAŞ tarafından onarılıyor.

Enerjisa Üretim ise konaklama ve lojistik destekleriyle birlikte itfaiye ekiplerine ve bölge halkına ekipman, iş makinesi, gıda ve su yardımlarını devreye alırken, yangından zarar gören hayvanlar için de veterinerlik desteklerini sürdürüyor.

Ayrıca Enerjisa Üretim, Adana ve çevresindeki etki bölgesinde bulunan ve yangından zarar gören köylerde, yanan evleri yenileme, yanan bahçelerdeki ürünleri satın alma, yaralı hayvanlara uzun süreli veteriner desteği sağlama, telef olan hayvanlarla ilgili de farklı yardım paketleri sunma gibi konularda projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, faaliyet gösterdiği Toroslar bölgesi ve Adana çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören abonelerinin bu zor günleri atlatmalarına destek olacaklarını ifade etti.

Türkiye açısından stratejik öneme sahip enerji sektöründe kamu hizmeti sunduklarına dikkati çeken Zaimler, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti verirken önceliğimiz çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve bölge haklının güvenliğini ön planda tutarken, aynı zamanda müşterilerimizin yaşadığı sıkıntılar karşısında hakkaniyetli ve sorumlu bir duruş sergilemek. Topluluk olarak genlerimize işlemiş bu sorumlu duruşun bir gereği olarak, bu zor günlerde halkımızın yanında olacağız. Hayata geçirdiğimiz destek programları ve uygulamalarla, onların karşı karşıya olduğu sıkıntıların giderilmesine, yaşadıkları acının dinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunacağız."
Anadolu Ajansı
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