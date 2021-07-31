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İzmir'de bir fabrikadaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
|31 Temmuz 2021 11:32
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