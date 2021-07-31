1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Konya'daki katliamda hukuken mümkün olan en ağır cezalar uygulansın'

"Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz"
31 Temmuz 2021 11:45
+Aa- Yazdır
'Konya'daki katliamda hukuken mümkün olan en ağır cezalar uygulansın'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada Feyzioğlu, Konya'nın Meram ilçesindeki olayın vahim olduğunu belirterek, yaşamını yitiren Dedeoğulları ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi.

"Katil veya katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edileceğine, hukuken mümkün olan en ağır cezaların uygulanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, basında ve sosyal medyada çıkan bazı haberlerde ifade edildiği üzere, katledilen ailenin önceki günlerde can güvenliklerinin tehlikede olması sebebiyle yetkili makamlardan yardım isteyip istemedikleri konusunda bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Aileye yönelik bir tehdidin yetkililer tarafından önceden bilinip bilinmediğinin araştırılması, adli ve idari soruşturmalar yoluyla varsa sorumlular hakkında gereğinin yapılması gerektiğini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yetkili makamların açıklamalarına göre olayın sebebi iki aile arasında yıllar önce başlayan bir uyuşmazlıktır. Ancak katliamın arkasında etnik kimlik veya başka bir ideolojik sebebin bulunup bulunmadığı konusu ayrıntılı olarak incelenmelidir. Sonuçlar kamuoyuyla gerekçeleriyle birlikte bir an önce paylaşılmalıdır. Yeterli ve çok boyutlu araştırmalar yapılmadan sonuca ulaşan aceleci açıklamalardan kaçınılmalıdır. Provokasyonları önlemenin yolu konunun her açıdan soruşturulacağı konusunda güvence vermek ve en önemli kamu yönetimi ilkelerinden olan şeffaflığı hayata geçirmektir. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezimiz, Konya Baromuzla birlikte süreci yakından takip edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
31 Temmuz 2021 13:20		 Bankalar, yangın zararları nedeniyle müşterilerine kolaylık sağlayacak
31 Temmuz 2021 09:30
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
31 Temmuz 2021 06:50		 'Manipülatif içeriklerle psikolojik harekat yürütüyorlar'
30 Temmuz 2021 16:49
TESK yanan orman alanları için ağaçlandırma kampanyası başlattı
30 Temmuz 2021 15:20		 İşçi sendikalarının üye sayıları yayımlandı
30 Temmuz 2021 08:29
Sağlık-Sen, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için teklifini açıkladı
29 Temmuz 2021 13:32		 Alevi ve Bektaşi derneklerden İBB'ye festival ismi tepkisi
28 Temmuz 2021 18:17
Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz
27 Temmuz 2021 20:20		 10 yetkili sendika toplu sözleşme teklifini açıkladı
27 Temmuz 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seslenmeler 1
Anadolu cayır cayır 1
nedret güvenç 1
yarış son 15 te başlar 1
iklim değişikliği 1
amerikan esprileri 1
kitap okuma alışkanlığı 2
cerrahi 1
eyyamı bahur 2
devlet bahçeli 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam