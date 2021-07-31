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Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
|31 Temmuz 2021 12:32
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Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RU 709 plakalı otomobil ile Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu (16) yaşamını yitirdi.
Yaralanan minibüs sürücüsü Halil K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenildi.
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