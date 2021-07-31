Suları çekilmeye devam eden Acıgöl'de ODTÜ heyeti inceleme yaptı
|31 Temmuz 2021 12:35
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Araştırma heyetinden Dr. Mustafa Korkmaz AA muhabirine, önceki günlerde Konya ve Burdur havzalarında inceleme yaptıklarını ve buradaki bazı göllerde hiç suyun kalmadığını söyledi.
Röportajı gölün ortasında gerçekleştirdiklerini dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahil şeridinden içeride, 1-2 kilometre içinde konuşma yapıyoruz. Su aşırı çekilmiş durumda. Denizli Acıgöl normalde 1970-1980'li yıllarda 160 kilometrekare bir alana sahipti ama günümüzde bu yağışların olduğu dönemde 60-65 kilometrekare, kurak olan dönemlerde ise 50-55 kilometrekareye kadar düşmekte."
Korkmaz, göllerin biyoçeşitlilik için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Göllerimizde balık türlerimiz yaşamakta. Sucul kuşlarımız gelmekte. Bu suları kaybettikçe allı turnalar ve diğer balık türlerinin hepsi olumsuz yönde etkilenmekte. Acıgöl'deki son durum maalesef hiç iç açıcı değil. Diğer göllerimiz gibi Acıgöl de kurumaya yüz tutmuş durumda. Çok sığ bir durumda. Eğer biz önlem ve tedbir almazsak, sulama faaliyetlerini gözden geçirmezsek, vahşi sulamaya devam edersek diğer kuruyan göllerimiz gibi Acıgöl'ü de kaybedebiliriz."
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