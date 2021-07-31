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Aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

Eskişehir'de park halindeki otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerini tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
31 Temmuz 2021 12:51
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Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polis ekiplerine hakaret edip, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ndeki ilk muayenesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan A.Y. önceki gün kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polise hakaret etmiş, bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipleri fark eden A.Y, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulununca olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu takviye kuvvet yönlendirilmişti. Polise bir süre direnerek evinden çıkmak istemeyen A.Y, özel harekat ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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