1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

31 Temmuz 2021 12:59
+Aa- Yazdır
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatin çekildiği görüşmede, Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye'ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, başkent Moskova'da dün yapılan Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın olumlu geçtiği vurgulandı.

Görüşmede, iki taraf da ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda yapılan anlaşmaların uygulanması için ortak çalışmaların devam ettirilmesiyle ilgili olduğunu ifade ederek temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
24 Temmuz 2021 23:42		 İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
21 Temmuz 2021 13:21
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2021 15:13		 İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi
10 Temmuz 2021 11:01
Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılan destek pankartı ilgi çekti
09 Temmuz 2021 21:03		 Edirne'de okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
08 Temmuz 2021 11:47
Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi
07 Temmuz 2021 11:25		 Şanlıurfa'da evde aşı uygulaması başlatıldı
01 Temmuz 2021 20:07
'Her ilde en az 2 adli tıp uzmanı istihdam ediyoruz'
28 Haziran 2021 18:35		 Başkentte 30'a yakın AVM'de yerinde aşılama uygulaması başlatıldı
28 Haziran 2021 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şair burada ne demek istemiş 4
devlet bahçeli 1
Yanmayan şehit kabri 1
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
manavgat yangını 1
eyyamı bahur 2
Şahin Akdemir 1
cerrahi 1
eeee 1
meyve yemeyi abartmak 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam