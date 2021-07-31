İletişim Başkanı Altun, yangınlarla ilgili dezenformasyon konusunda uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangılarıyla mücadeleyi karalamaya çalışanlar olduğunu belirterek "Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı uyanıktır ve sağduyuludur." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin içini yakan ve devletin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığını belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahip olduğunu ve ilk andan itibaren tam bir seferberlik içinde yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm kurumlarıyla var gücüyle çalıştığını aktaran Altun, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda 'toplumsal fay hatlarını' tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı uyanıktır ve sağduyuludur." ifadelerini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler. Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten 'ağ'a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz."