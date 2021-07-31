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Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 zanlı gözaltına alındı.
|31 Temmuz 2021 13:29
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Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.
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