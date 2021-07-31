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Beş ilde yangınla mücadele: Bodrum'da alevler yeniden yükseldi

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Bodrum'un Umurça Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yeni bir yangın çıktı. Manavgat'ta günlerdir süren yangın çalışmalarında iki orman işçisi hayatını kaybetti. Arazözde görevli 4 yangın işçisinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine ulaştı.
31 Temmuz 2021 13:57
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Beş ilde yangınla mücadele: Bodrum'da alevler yeniden yükseldi

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 74 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 98 adet orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Bir yangın haberi de Bodrum'dan geldi. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale ediliyor.

İşte il il yangınla mücadelede son durum...

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

ADANA-ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün sabah saatlerinde yoğun duman nedeniyle helikopterle müdahale bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

ANTALYA

Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Orman yangını nedeniyle iki mahallenin sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

İlçede 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada çıkan ve 3 gündür geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle zorlukla sürdürülen çalışmalarda ekipler, yoğun şekilde mücadelesini sürdürüyor.

Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi.

Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazı bölge sakinleri ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor.

Ayrıca ekipler, söndürme çalışmalarında ağır taşıtların ve iş makinelerin yanan alanlara rahat şekilde müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde de uyarılarda bulunuyor.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin taburcu edildiği bilgisini aktardı.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp, soğutacağımızı düşünüyoruz" dedi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan yangına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA-FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
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