Kadın uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, damadı o anları kameraya kaydetti

Olay dün öğle saatlerinde Şavşat içesine bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki Pumbul Kandemir, eşi Mehmet Karademir, kızı Ayla Şahiner, damadı Kadir Şahiner ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıktı. Ailecek çıktıkları gezintide uçurumdan aşağıya bakmak isteyen Pumbul Kandemir bir anda aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. 70 Metrelik uçurumdan yuvarlanan Pumbul Kandemir için ihbar üzerine olay yerine gelen Artvin AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından düştüğü uçurumdan çıkarılan Pumbul Kandemir'in hayatını kaybettiği görülerek Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Düşme anı anbean kameraya yansıdı

Ailesiyle gezintiyi cep telefonu kamerası ile kayda almak isteyen damat Kadir Şahiner, kayınvalidesi Pumbul Kandemir'in uçurumdan düşme anını anbean kaydetti. Damat Kadir Şahiner ve Kandemir'in kızı Ayla Şahiner'in Pumbul Kandemir'e dikkatli olması noktasında uyarıda bulunduğu, düşmeye başlayınca da kayın pederine 'Baba şunu tut, tut baba tut' diye seslendiği görüntülere yansıdı.