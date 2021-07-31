Soylu, Manavgat ve Akseki'de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
|31 Temmuz 2021 14:05
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Soylu, Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın mağdurlarının taleplerini dinleyen Soylu, tüm eksikliklerin süratle giderileceğini belirterek mahallelinin müsterih olmasını istedi. Soylu, hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak yangın sönmeden ve çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacağını söyledi.
Yangınla mücadelenin sürdüğünü aktaran Soylu, "Vatandaşlarımızın elbette ki hatıraları, en sevdiği eşyaları ve geçmişi yanıp kül oldu. Hem onlarla birlikte olabilmek hem de ne yapabileceğimizi onlara teker teker ifade edebilmek hususunda buralardayız. Hem tespit yapıyoruz hem de eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz. Ona göre de arkadaşlarımızla programlıyoruz." dedi.
Daha sonra Akseki ilçesinde helikopterle havadan incelemede bulunan Soylu, Hocaköy'e indi. Burada Soylu'yu Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve diğer yetkililer karşıladı.
Soylu, burada yangınla mücadele konusunda bilgi aldıktan sonra Antalya Havalimanına hareket etti.
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