Temmuz'da en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi
|31 Temmuz 2021 14:13
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2021 yılı Temmuz ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesiÖncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.
|1.7.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
|İ S T İ H K A K L A R
|GÖSTERGE TUTARI
|(1/4)
|1500
|202,27
|EK GÖSTERGE TUTARI
|3000
|404,54
|TABAN AYLIK TUTARI
|2.110,64
|KIDEM AYLIĞI TUTARI
|25
|500
|67,42
|ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI
|1.088,90
|25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI
|3.873,77
|Ek ödeme
|154,95
|ÖĞRETMENİN
|HİZMET YILI
|EMEKLİ MAAŞI
|EMEKLİ İKRAMİYESİ
|25,00
|4.028,72
|129.125,84
|26,00
|4.082
|134.290,88
|27,00
|4.136
|139.455,91
|28,00
|4.189,87
|144.620,95
|29,00
|4.243,6
|149,785.98
|30,00
|4.297
|154.951
|31,00
|4.351
|160.116
|32,00
|4.404,74
|165.281
|33,00
|4.458
|170.446
|34,00
|4.512
|175,611
|35,00
|4.565,88
|180.776
|36,00
|4.619,61
|185.941
|37,00
|4.673
|191.106
|38,00
|4.727
|196.271
|39,00
|4.780,77
|201.436
|40,00
|4.834
|206.601
|41,00
|4.888
|211.766
|42,00
|4.941,90
|216.931
|43,00
|4.995,62
|222.096
|44,00
|5.049
|227.261
|45,00
|5.103
|232.426,52
Emekli aylık ve ikramiye hesaplamaları için Tıklayınız.
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