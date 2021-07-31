1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz'da en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi

Temmuz ayında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL oldu?
31 Temmuz 2021 14:13
+Aa- Yazdır
Temmuz'da en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi

2021 yılı Temmuz ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.7.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 202,27
EK GÖSTERGE TUTARI 3000 404,54
TABAN AYLIK TUTARI 2.110,64
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 67,42
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 1.088,90
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI 3.873,77
Ek ödeme 154,95
ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
25,00 4.028,72 129.125,84
26,00 4.082
134.290,88
27,00 4.136
139.455,91
28,00 4.189,87
144.620,95
29,00 4.243,6
149,785.98
30,00 4.297
154.951
31,00 4.351
160.116
32,00 4.404,74
165.281
33,00 4.458
170.446
34,00 4.512
175,611
35,00 4.565,88
180.776
36,00 4.619,61
185.941
37,00 4.673
191.106
38,00 4.727 196.271
39,00 4.780,77 201.436
40,00 4.834 206.601
41,00 4.888 211.766
42,00 4.941,90 216.931
43,00 4.995,62 222.096
44,00 5.049 227.261
45,00 5.103 232.426,52

Emekli aylık ve ikramiye hesaplamaları için Tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SGK, 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
31 Temmuz 2021 13:40		 Destekler iki ay daha devam edecek
31 Temmuz 2021 09:29
Sağlık'ta hangi ilave ücretler ödenmiyor?
31 Temmuz 2021 08:44		 Koronavirüs talebi patlattı: Sigortada yeni dönem
28 Temmuz 2021 08:22
Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor?
27 Temmuz 2021 08:00		 Çalışan kadına yeni sosyal haklar
23 Temmuz 2021 09:09
Kursiyerlerin sigortalı çalıştırılması zorunlu
22 Temmuz 2021 09:10		 75 TL'lik asgari ücret desteği geliyor
15 Temmuz 2021 09:26
'15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor'
14 Temmuz 2021 12:34		 MİSGEP kapsamında ilk destek ödemesi yapıldı
14 Temmuz 2021 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı dizi 1
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
manavgat yangını 1
bildiğiniz en iyi maden suyu 3
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
iklim değişikliği 1
eeee 1
devlet bahçeli 1
seferberlik 1
ziraat odasından alınan tavuklar 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam