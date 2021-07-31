Temmuz'da en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi

2021 yılı Temmuz ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.7.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ İ S T İ H K A K L A R GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 202,27 EK GÖSTERGE TUTARI 3000 404,54 TABAN AYLIK TUTARI 2.110,64 KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 67,42 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 1.088,90 25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI 3.873,77 Ek ödeme 154,95 ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ 25,00 4.028,72 129.125,84 26,00 4.082

134.290,88 27,00 4.136

139.455,91 28,00 4.189,87

144.620,95 29,00 4.243,6

149,785.98 30,00 4.297

154.951 31,00 4.351

160.116 32,00 4.404,74

165.281 33,00 4.458

170.446 34,00 4.512

175,611 35,00 4.565,88

180.776 36,00 4.619,61

185.941 37,00 4.673

191.106 38,00 4.727 196.271 39,00 4.780,77 201.436 40,00 4.834 206.601 41,00 4.888 211.766 42,00 4.941,90 216.931 43,00 4.995,62 222.096 44,00 5.049 227.261 45,00 5.103 232.426,52

Emekli aylık ve ikramiye hesaplamaları için Tıklayınız.