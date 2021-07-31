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Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
Seferler, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arası yapılıyor
|31 Temmuz 2021 14:32
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- Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İBB ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralının olmadığı kazanın olduğu bölgedeki trafik akışı durduruldu. Ekiplerin, tramvayın ve devrilen elektrik direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Beyazıt - Bağcılar ile Karaköy - Kabataş arasında yapıldığını duyurdu.
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