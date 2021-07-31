Tahliye edilen 4 mahallenin sakinleri öğrenci yurduna yerleştirildi
|31 Temmuz 2021 14:48
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İlçede çarşamba günü başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın bazı yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangının yerleşim alanlarını da etkisi altına alması nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için Çolaklı Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunu tahsis ettiklerini bildirdi.
Yukarı Işıklar, Kalemler, Çeltikçi ve Sarılar mahallelerindeki 48 vatandaşın yurda yerleştirildiğini aktaran Sözen, "İçimizi ve yüreğimizi yakan yangınlarda mağdur olan vatandaşlarımızla yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Provokatörlere dikkat edin" çağrısı
Tarihin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Sözen, bölge halkının canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanlarını ve yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi verdiğini kaydetti.
Böyle bir dönemde birlik ve beraberliğin daha önemli olduğunu vurgulayan Sözen, "Zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir. Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz." uyarısında bulundu.
Sözen, toplumsal birlikteliğin üst ölçekte sergilenmesi gerektiğini bildirdi.
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