Zonguldak Valiliği, o görüntüyle ilgili açıklama yaptı
Zonguldak Valiliği: "Güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede, görüntülerin Çaycuma'da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilememiştir"
|31 Temmuz 2021 15:11
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Zonguldak Valiliği, Çaycuma'da bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımıyla ilgili güvenlik güçlerince yapılan incelemede, görüntülerin ilçede çekildiğine dair bulgu tespit edilemediğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.
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