Yangın yönetiminin merkezinde anbean takip
|31 Temmuz 2021 15:19
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Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor. Yangınların tespitinde kullanılan İHA'lar ile uçakların kaydettiği görüntüler ve koordinatlar, 40 kişinin görev yaptığı merkeze aktarılıyor. Ayrıca ülke genelindeki 70 yangın gözetleme kulesinden elde edilen bilgi ve görüntüler de merkeze ulaşıyor. İHA'ların anlık görüntüleri, aynı zamanda yangın bölgesindeki yangın yönetim aracına da aktarılıyor. Özellikle İHA'lardan gelen görüntüler üzerine yangının yönü ve ne derece büyüyeceği analiz edilerek, bölgeye ekip ve araç sevk ediliyor.
TALİMATLAR ANKARA'DAN
Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebilirken, orman yangının çıktığı bölgelere hangi illerden takviye ekip gideceğine Ankara'dan karar veriliyor. Bölgelerdeki yangın yönetim merkezlerine de talimatlar Ankara'dan veriliyor. Belediyenin veya başka kurumun yardım amaçlı itfaiye, araç, iş makinesi gibi takviye göndermek istemesi durumunda kargaşanın önüne geçmek adına Yangın Yönetim Merkezi planlama yapıyor. Merkezin yönlendirmesiyle takviye ekipler, ihtiyaç olan bölgeye aktarılıyor.
ARAÇ SEVK VE HABERLEŞME SİSTEMİ
Öte yandan bu yıl ilk defa kullanılan 'araç sevk sistemi' ile araçlar, bilgisayar üzerinden gösterilen hedef ve konum ile yangın bölgesine sevk edildi. Ayrıca cep telefonları ile telsiz sisteminin de örtüştürüldüğü 'haberleşme sistemi' de bu yıl ilk defa hayata geçirildi. Özellikle sarp arazilerdeki yangınlarda yaşanabilecek iletişim problemi bu sistemle çözülmüş oldu. Telefon ve telsiz sisteminin örtüştürülmesiyle yangının sevk ve idaresini engelleyen iletişim problemi çözülmüş oldu.
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