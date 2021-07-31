Kışlada yangın çıkaranı yakalatan emekli albaya plaket

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırında kuru otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'ın, kaçmaya çalışırken emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç tarafından müdahale edilerek yakalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan şahsa müdahale ederek yakalanmasını sağlayan Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda ağırlanarak kendisine plaket ve hediye takdim edildi. Yangına ilk müdahalede büyük çaba gösteren Emekli Albay Mehmet Bilgiç'e teşekkür ediyor, hassasiyeti ve özverisinden dolayı kendisini selamlıyoruz" denildi.

Kemal Ünal Yıldırım, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece önce 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Polatlı Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı üzerine Yıldırım, Polatlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dün tutuklanmıştı.