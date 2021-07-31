Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
|31 Temmuz 2021 15:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."
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