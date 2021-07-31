Yangın-Cell orman yangınlarında personelin iletişimini sağlıyor
|31 Temmuz 2021 15:35
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Teknolojinin tüm imkanları kullanılan orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sisteminde Yangın-Cell ile akıllı telefonlar telsiz çevrimine entegre hale geliyor.
AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, orman yangınlarıyla mücadele edilirken insansız hava aracı (İHA), insansız helikopter ve termal kameralı droneler gibi teknolojik ürünler kullanılıyor.
Mücadelede görev alan personelin kesintisiz haberleşebilmesi amacıyla da Yangın-Cell Sistemi kullanılmaya başlandı.
Sistem, mevcut telsiz haberleşme sistemi ile taşınabilir telefonları aynı platformda görüştürebiliyor.
"Bas-Konuş" cihazları ile analog ve sayısal telsiz sistemleri arasında bağlantı sağlayan Yangın-Cell Sistemi, mevcut telsiz sistemlerine entegre edilebilen bir haberleşme kontrol odası çözümü sunuyor.
Çeşitli ses, veri ve yönetim özelliklerini destekleyen yazılım sisteminin, akıllı telefonlara kurulan mobil uygulamalarla kullanıcıların telsiz çevrimine entegrasyonu tamamlandı.
Ayrıca, Görev Emir Sistemi de yangınlarla mücadelede kolaylık sağlıyor. Bu sistemle, görevlendirme uygulaması ve navigasyonu olan tabletlerle ekiplerin uzaktan çevrim içi olarak görevlendirilmesi ve yönetilmesi sayesinde ekiplerin verimliliğini artırmak ve kaynakları çok daha etkili kullanmak amaçlanıyor.
Böylece, ülkenin herhangi bir bölgesinde çıkabilecek orman yangını en yakın güzergahtaki araçlardaki tabletlere iletilerek, navigasyonla otomatik yönlendirme yapılabiliyor.
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