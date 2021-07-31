Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı.
|31 Temmuz 2021 15:38
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Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.
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