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6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı

Kütahya Belediyesi, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İzdoğa, Muğla Büyükşehir Belediyesi toplamda 192 personel alımı için ilana çıktı.
31 Temmuz 2021 16:18
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6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı

Kütahya Belediyesi, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İzdoğa, Muğla Büyükşehir Belediyesi toplamda 192 personel alımı için ilana çıktı.

Kütahya Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, Asfalt İşçisi, Çöp Toplama İşçisi, Geçici 40 İşçi Alacak.

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İstanbul Arnavutköy Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, Şoför, 41 İşçi Alacak.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, 14 İşçi Alacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021.

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İzmir İzdoğa, son başvuru tarihi 4 ağustos 2021, 69 İşçi Alacak.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi 17 İşçi Alacak

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Memurlar.Net
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