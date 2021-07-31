6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
|31 Temmuz 2021 16:18
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Kütahya Belediyesi, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İzdoğa, Muğla Büyükşehir Belediyesi toplamda 192 personel alımı için ilana çıktı.
Kütahya Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, Asfalt İşçisi, Çöp Toplama İşçisi, Geçici 40 İşçi Alacak.
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İstanbul Arnavutköy Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, Şoför, 41 İşçi Alacak.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, son başvuru tarihi 3 ağustos 2021, 14 İşçi Alacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021.
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İzmir İzdoğa, son başvuru tarihi 4 ağustos 2021, 69 İşçi Alacak.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 17 İşçi Alacak
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