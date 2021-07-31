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İl milli eğitim müdürlüğünün servis ettiği haber pes dedirtti

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Durmuş ailesi Kültür Turunda' başlığıyla, il milli eğitim müdürü Fazilet Durmuş ve ailesinin yıllık izinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirdiği kültür turundaki fotoğraflarını 'Haber' olarak basın kuruluşlarına servis etti.
31 Temmuz 2021 16:08
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İl milli eğitim müdürlüğünün servis ettiği haber pes dedirtti

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 'Durmuş ailesi Kültür Turunda' başlığıyla il milli eğitim müdürü Fazilet Durmuş ve ailesinin kültür turundaki fotoğraflarını 'Haber' olarak basın kuruluşlarına servis etti..

Haber ilk olarak "Durmuş Ailesi Kültür Turunda" başlığıyla Bizimsakarya.com.tr adresinde yayımlandı.

Haber metni şu şekilde:
Bayram tatili sonrasında iki haftalık izin kullanan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve ailesi; Ağrı'dan başlayan kültür turunda Van, Siirt, Batman ve Mardin illerini gezdiler.
Ağrı'da Osmanlı döneminde yapılan ve Türk kültürünün özelliklerini taşıyan Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı'nı gezen Durmuş ailesi, kültürümüzün mirası olan misafirperverlik ve sofra açma geleneklerini birebir yaşadılar.
Van ilinde Muradiye Şelalesi başta olmak üzere dünya mirası listesinde yer alan Akdamar Adası ve Kilisesi'ni, Seyir Tepesi'ni, önemli tarihi yerleri ziyaret ederek buradan "Işığın Usta'yı Selamladığı Şehir" olarak anılan Siirt'e geçtiler. Zengin mutfağı ve büryanlı kahvaltısıyla meşhur Siirt'te Doğu Anadolu'daki din eğitiminde önemli yeri olan medrese kültürünün merkezlerinden Tillo'da soyu Peygamberimizin (S.A.V.) amcası Abbas'a (R.A) dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri ile onun yetiştirdiği talebelerden dini ve fenni ilimler alanlarında ileri seviyede tahsil görmüş ve bunun sonucunda ilimizin eğitiminde de uygulanan "Akademik becerileri ve ahlak değerleri ile dünya vatandaşı. Çift Kanatlı Çocuklar..." temasıyla örtüşen iki ilim dalında üstünlüğü ifade eden "Zülcenaheyn" yani iki kanatlı unvanını elde eden İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbelerini ziyaret ederken eşsiz manzarasıyla Delikli Taş'ı gezdiler.

Haber bizimsakarya.com.tr sitesinin yanı sıra halk54.com internet sitesinde de yer aldı.

Memurlar.Net
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