Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
|31 Temmuz 2021 16:13
|+Aa- Yazdır
Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 17:56
|Bodrum'daki yangın nedeniyle otel ve evler boşaltılıyor
31 Temmuz 2021 16:50
|Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı
31 Temmuz 2021 16:22
|İsyan ettiren şebeke parası! Çeşmelerden çamur akıyor
31 Temmuz 2021 15:23
|Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27
|Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
|Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı
30 Temmuz 2021 19:52
|Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor
30 Temmuz 2021 17:10
|Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
30 Temmuz 2021 14:01
|Yozgat'ta protokol üyeleri 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
30 Temmuz 2021 13:42