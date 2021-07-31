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Anadolu Üniversitesi'nden öğrencilere iki yeni burs imkanı

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke imza atarak aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, iki yeni bursuyla 2021-2022 akademik döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.
31 Temmuz 2021 16:16
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Anadolu Üniversitesi'nden öğrencilere iki yeni burs imkanı

Anadolu Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde zengin imkanlar içeren dört farklı kategoride burs olanağı sunmuştu. Öğrenciler 2020-2021 akademik yılında, Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları kapsamında "Anadolu Üstün Başarı Bursu", "Anadolu Başarı Bursu", "Anadolu Destek Bursu" ve "Anadolu Sanata Destek" bursundan yararlanmıştı. Özellikle sanata destek bursları ile öğrencilerine seçkin sanatsal ve kültürel organizasyonlara katılma imkanı sunan Anadolu Üniversitesi, bu alanda bir ilke imza atmıştı. Bu yıl mevcut burs kategorilerine iki yeni alan daha eklendi. "Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu" ile ülkemize yurt dışından gelen öğrenciler de artık burs imkanlarından yararlanabilecek. "Anadolu Spora Destek Bursu" ile de ülkemiz sporunun gelişimine katkı sunacak geleceğin spor profesyonelleri desteklenecek. Bu kapsamda "Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu" ile "Anadolu Spora Destek Bursu" almaya hak kazanan öğrencilere nakdi desteğin yanı sıra yemekhaneden üç öğün ücretsiz yararlanma gibi imkanlar da sunulacak. Karşılıksız olarak sunulan burs olanakları, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla birlikte dört yıllık lisans eğitimini, toplamda ise öğrencilerin 5 yıllık akademik yaşamını kapsıyor.

Anadolu Üniversitesi zengin burs olanakları ile öğrencilerinin yanında

Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi bursları kapsamında öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansında eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdi destek gibi burs olanakları sağlanıyor. Özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı "Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında ise Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı'na yerleşen başarılı öğrencilere Venedik Bienali'ne Katılım Desteği, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı'na Katılım Desteği, Cremona İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden ücretsiz yararlanma ve nakdi destek imkanları sunuluyor.

Burslar hakkında detaylı bilgiye www.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İhlas Haber Ajansı
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