1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı

TÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, "İnsanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Piknikte kullandığınız malzemeler sizin şahsi malzemeniz. O çöpleri olduğu yerde bırakamazsınız." dedi.
31 Temmuz 2021 16:22
+Aa- Yazdır
Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin debisi, sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehir yatağına atılan ve dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Debinin azalmasıyla oluşan kum adacıklarının üzerinde görünür hale gelen plastik ve cam atıklar tepkiye neden oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, doğaya ve su kaynaklarına atılan çöplerin ekosistemi bozarak canlıların ölümlerine neden olabildiğini söyledi.

Kuraklığın etkisiyle suların çekildiği yerlerdeki kirliliğin açıkça gözlendiğini belirten Elipek, "Burada Meriç Nehri'ndeki suların çekilmesiyle pek çok materyali ve çöpü dip kısımlara batmış olarak görmemiz mümkün. İnsanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Piknikte kullandığınız malzemeler sizin şahsi malzemeniz. O çöpleri olduğu yerde bırakamazsınız." dedi.

Elipek, doğanın ve çevrenin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

"Çöpler ekosisteme zarar veriyor"

Mesire alanı ve nehir kenarlarına pikniğe giden vatandaşlara çöplerini doğaya bırakmamaları çağrısında bulunan Elipek, şunları kaydetti:

"Kişisel olarak kullandığınız eşyanızı, örneğin cep telefonunuzu nasıl ki bir piknik alanına ya da gezdiğiniz herhangi bir yere götürdüğünüzde unutmayıp, yanınıza alıyorsanız, beraberinizde götürdüğünüz pet şişelerinizi ya da çöplerinizi de yanınıza almanız gerekiyor. Çünkü artık onlar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Onları alıp uygun şekilde depolama alanlarına götürmeniz gerekli. Çöp konteynerleri ya da ayrıştırma kutularına bırakmalısınız. İnsanlar nasıl olsa birileri bunu temizler düşüncesiyle bu materyalleri doğaya gelişigüzel bıraktıklarında bunlar bir şekilde ekosisteme, sularımıza giriyorlar."

Su kaynaklarının ve çevrenin çöplük olmadığını, buralara atılan çöplerin ciddi kirlilik sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Elipek, ekolojik dengenin korunması gerektiğini aktardı.

Prof. Dr. Elipek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su kendi kendini temizleme özelliğine sahip ama onun içerisine parçalayamayacağı materyalleri atarsanız burada kirlilik olur. Plastikler, atık piller ve inorganik maddeler gibi materyaller sorun oluşturur. Nehirler ve göllerde bunlar parçalanmayacaklar, ekosistemde canlıların besini gibi görev yapacaklar ve onların bir takım metobolik aktivitelerini de zarara uğratacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 17:56		 Bodrum'daki yangın nedeniyle otel ve evler boşaltılıyor
31 Temmuz 2021 16:50
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
31 Temmuz 2021 16:13		 İsyan ettiren şebeke parası! Çeşmelerden çamur akıyor
31 Temmuz 2021 15:23
Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27		 Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı
30 Temmuz 2021 19:52		 Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor
30 Temmuz 2021 17:10
Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
30 Temmuz 2021 14:01		 Yozgat'ta protokol üyeleri 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
30 Temmuz 2021 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iklim değişikliği 1
manavgat yangını 1
cerrahi 1
bildiğiniz en iyi maden suyu 3
ders almak 1
eeee 1
milli eğitim bakanlığı 1
kitap okuma alışkanlığı 2
eyyamı bahur 2
kadınların arkasından bakmak 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam