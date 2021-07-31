1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir

Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır."
31 Temmuz 2021 16:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yangınlara ilişkin olarak "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi. Mağdur vatandaşlara yardımlar yapılacağını belirten Erdoğan, 1 ay içerisinde yanan evlerin yerine yenilerinin inşa edileceğini söyledi. Acil ihtiyaçlar için ise 50 milyon lira ödenek gönderildiğini belirten Erdoğan, yetkili mercilerin dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yangın alanlarını afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler bu kapsamda Mersin'de de bu kapsamda. Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, yangından etkilenenler bu kapsamda... Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Bu yardımların dışında kira yardımı yapılacak, sera faaliyetleri hasarları karşılanacak. Vergiler ertelenecek, SGK, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 3 gündür maruz kaldığımız yangın faaliyeti nedeniyle özellikle Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenler gibi yeni konutlar inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

13 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Elbette yanan her yeri daha fazlası ile tekrar ağaçlandırmak bizim görevimizdir. Kardeşliğe dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır bu tip zamanlar. Yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Son attığımız adımlarla müdahale yapan 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Yangınla mücadelede uçak konusundaki sıkıntıların temeli THK'nin filosunu yenileyememiş olmasıdır. Amfibik uçaklar Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan ve son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır.

FİTNELERE İTİBAR EDİLMEMELİ

Herkesi Orman teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Her dönemde olduğu gibi bu günde birileri milletin yüreğindeki yangını kendisine meze yapmaya çalışmış durumdadır. Hurda araç gereçler üzerinden yürütülen fitnelere kimse itibar etmemelidir. Lütfen sadece yetkili mercilerin açıklamalarına itibar ediniz. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret değerlendirilerek inşallah bu soru işaretleri giderilecektir. Terör örgütü elebaşlarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından yanan alan büyüklüğü ülkemizde 2 katına çıkmıştır bunu biliyoruz. Teröristlerin şehirlerimizdeki uzantılarını da silip atmakta kararlıyız. Antalya'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
58 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız
31 Temmuz 2021 19:54		 Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor
31 Temmuz 2021 19:29
Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık
31 Temmuz 2021 19:01		 Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
31 Temmuz 2021 17:51
Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
31 Temmuz 2021 17:15		 Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...
31 Temmuz 2021 17:06
Helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddiasına yalanlama
31 Temmuz 2021 16:10		 Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
31 Temmuz 2021 15:38
Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2021 15:29		 Zonguldak Valiliği, o görüntüyle ilgili açıklama yaptı
31 Temmuz 2021 15:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor
17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki kardeş arasındaki makul süre 2
kitap okuma alışkanlığı 2
yemek yemek 1
son görülme 2
milli eğitim bakanlığı 1
mete gazoz 1
sevabımı çaldın 1
amerikan esprileri 1
yarış son 15 te başlar 1
yeşerecek yeniden 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam