Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
|31 Temmuz 2021 17:03
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Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yangın işçilerini ise orman sendikası görevlileri ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ARKADAŞININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BİLMİYOR
Mesai arkadaşı Erdal Tokla'nın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisi, kendilerini ziyarete gelen sendika görevlilerin "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" sorusuna "İnşallah vardır" yanıtını verdi.
Öte yandan, bugün Taşağıl Çardak Mahallesi'nde etkisini gösteren yangında, dumandan etkilenen yangın işçisi de tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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