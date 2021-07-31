Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
Orman yangını ihtimaline karşı Gaziantep'te ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete kapattı.
|31 Temmuz 2021 17:04
|+Aa- Yazdır
Orman yangınları nedeniyle Gaziantep Valiliği kentteki ormanlara 15 gün boyunca giriş yasağı getirdi. Yasak kararının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine girişleri kapattı. Hayvanat bahçesine ziyaretçi yasağının duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan belediye paylaşımda, "Gaziantep Valiliğince alınan karar doğrultusunda Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15.08.2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu
31 Temmuz 2021 18:00
|Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
31 Temmuz 2021 16:23
|Hurda otobüs, afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü
31 Temmuz 2021 15:37
|Yangın-Cell orman yangınlarında personelin iletişimini sağlıyor
31 Temmuz 2021 15:35
|Kışlada yangın çıkaranı yakalatan emekli albaya plaket
31 Temmuz 2021 15:21
|Yangın yönetiminin merkezinde anbean takip
31 Temmuz 2021 15:19
|Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
31 Temmuz 2021 14:58
|Tahliye edilen 4 mahallenin sakinleri öğrenci yurduna yerleştirildi
31 Temmuz 2021 14:48
|Giresun'da ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı
31 Temmuz 2021 14:15
|Suları çekilmeye devam eden Acıgöl'de ODTÜ heyeti inceleme yaptı
31 Temmuz 2021 12:35