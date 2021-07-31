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Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı

Orman yangını ihtimaline karşı Gaziantep'te ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete kapattı.
31 Temmuz 2021 17:04
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Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı

Orman yangınları nedeniyle Gaziantep Valiliği kentteki ormanlara 15 gün boyunca giriş yasağı getirdi. Yasak kararının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine girişleri kapattı. Hayvanat bahçesine ziyaretçi yasağının duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan belediye paylaşımda, "Gaziantep Valiliğince alınan karar doğrultusunda Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15.08.2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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