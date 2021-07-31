Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
Bodrum Belediye Başkanı, "Lutfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın. Itfaiye ve diger gorevli aracların gecisine oncelik verelim" dedi.
|31 Temmuz 2021 17:15
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Bodrum Belediyesi tarafından kentte bulunanlara gönderilen mesajda, "Ilcemizde devam eden orman yangınlarına daha etkin mudahale edilebilmesi icin lutfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın. Itfaiye ve diger gorevli aracların gecisine oncelik verelim" uyarısında bulunuldu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirterek "Belediye araçlarımız, tahliye gerekmesi halinde İçmeler'de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; Acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" dedi.
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