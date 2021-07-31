Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
|31 Temmuz 2021 17:39
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Erdal Tovka'nın Bergama ilçesi Tırmanlar Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Ev, Türk bayraklarıyla donatılırken, anne Gülsüm Tovka ve baba Halil Tovka oğulları için gözyaşı döktü.
Anne Gülsüm Tovka, oğluyla en son bayramda görüştüklerini söyledi. Oğlunun Bergama merkezde yaşadığını kaydeden Tovka, "Yangından iki gün önce konuşmuştuk. Yangına gideceğini söyledi ama haberi geldi." dedi.
Baba Halil Tovka ise Ovacık'ta meydana gelen yangında oğluyla telefonla görüştüklerini belirterek, "'Baba çok konuşamayacağım. Yangındayız.' dedi. Bir o zaman konuştum. Sonra beni yeniden aradı. 'Annem nasıl' diye sordu. İyi yemek yapıyor evde dedim. Bana 'güneşe çıkma' dedi. " diye konuştu.
Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Üner, Tovka'nın çok iyi bir insan olduğunu belirterek, kendisiyle 1 ay önce görüştüğünü kaydetti.
"Geri gelemeyebilirim"
Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Erdal Tovka'nın Manavgat'a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan'a "Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim" dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.
Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner de Erdal Tovka'nın şehit olduğu haberini sabah saatlerinde anne ve babasına verdiklerini ifade ederek, Erdal Tovka'nın ailesiyle ilgilenen çok iyi bir insan olduğunu söyledi.
Erdal Tovka'nın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Öte yandan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına şehit Erdal Tovka için Türk bayrağı asıldı.
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