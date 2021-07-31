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40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede devam eden orman yangınları, milyonlarca dönümlük alanları küle çevirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu haritasına göre Afrika, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinde can yakan alevlerle mücadele sürüyor.<
31 Temmuz 2021 17:46
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40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor

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Dünyanın dört bir yanında Türkiye dahil birçok farklı ülke, bugüne kadar görülmemiş düzeyde orman yangınlarıyla aynı anda mücadele ediyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya genelini kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin uydu haritasını paylaştı. Haritaya göre yangınlar Afrika'dan Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerine uzandı. NASA'nın Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi FIRMS'e göre 40'tan fazla ülkede alevlerle mücadele edilirken, son 7 günde en fazla orman yangını Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Güney Afrika, Tanzanya, Mozambik gibi Afrika'nın güneyindeki ülkelerde ve Brezilya, ABD, Şili, Peru ve Paraguay'da görüldü. Avrupa'da ise özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin alevlerle boğuştuğu göze çarptı. Avrupa ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınlar en az 1 haftadır sürerken, Rusya'nın kuzeyi de Temmuz ayının ortasından bu yana alevlere teslim oldu. Ayrıca Ukrayna'da da orman yangınları görüldü. Ayrıca Arjantin, Bolivya, Venezuela, Meksika, Zimbabwe, Namibya, Uganda, Botswana, Nijerya, Belarus, İran, Kuveyt, Çin, Vietnam, Endonezya, Avusturya, Japonya, Güney Kore ve Madagaskar'da şu anda ufak çaplı da olsa orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Yunanistan'da 24 saatte 50 yangın

Avrupa'da devam eden şiddetli orman yangınlarında binlerce hektarlık alan küle döndü, binlerce kişi de tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, ülkenin çeşitli bölgelerinde günlerdir orman yangınlarıyla başa çıkılmaya çalışıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede 24 saat içinde 50 yangın çıktığı ve muhtemelen daha fazlasının çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bin 200 hektar yandı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında 24 saatten kısa bir sürede bin 200 hektardan fazla alan kül oldu. 400 kişinin meydana gelen yangın nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 bin hektar yandı

NASA'nın yangınlara ilişkin yayınladığı uydu görüntülerine göre İtalya'nın özellikle güney bölgelerinde yoğunlukta olmak üzere ülkedeki orman yangınlarının bir süredir devam ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Sardinya adasında çıkan yangın üzerine, Avrupa Birliği (AB) İtalya'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderirken, yetkililer 20 bin hektar arazinin yandığını ve bin 500 kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Balkanların güney bölgeleri de alev alev

NASA'dan alınan uydu görüntülerine göre AB üyesi ülkelerden olan Romanya'nın özellikle güney bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarının olduğu kaydedildi. Haritada özellikle Arnavutluk, Bulgaristan'da yoğun şekilde yangınlar olduğu görüldü.

Sibirya'da 1.5 milyon hektardan fazla alan yandı

Rusya'nın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya'daki Yakutistan'da haftalar önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yangınlar, 1.5 milyon hektardan fazla alanı yaktı. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'ne (CAMS) göre, bölgedeki yangınların 150 megaton karbondioksit salınımı olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu yıl Yakutistan'ın Haziran 1888 yılından bu yana gördüğü en yüksek sıcaklığa ulaştığını kaydetti.

Kaliforniya'da 200 bin dönüm alan yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de tarihin en büyük orman yangınında 200 bin dönüm alanın yandığı belirtildi. Halen devam eden Dixie yangınında bölgedeki Butte ve Plumas ilçelerindeki 7 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Servisine göre Cuma günü bölgedeki yangının yalnızca yüzde 23'ü kontrol altına alındı.

Kanada'da bir kasabanın yüzde 90'ı yandı

Geçtiğimiz ay Kanada'da kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınlarını tetiklerken, birçok ev kullanılamaz hale geldi. Haziran ayında 49.6 derece sıcaklığa ulaşan Lytton kabası civarındaki yangında kasabanın yüzde 90'ını kül oldu.

Brezilya'da Amazon ormanlarında 926 kilometrekarelik alan yandı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) verilerine göre Haziran ayında Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 926 kilometrekare alanın kaybedildiği belirtildi. Amazondaki ormansızlaşmanın, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığı kaydedildi.

Güney Afrika'daki bir kasabada 5 bin hektar yandı

NASA'nın uydu görüntülerine göre en fazla orman yangınlarının meydana geldiği Güney Afrika'da geçtiğimiz hafta Dordrect adlı bir kasabanın yakınlarındaki bir orman yangında yerel kaynaklar en az 5 bin hektarlık alanın yandığını, bölgede çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Lübnan'daki yangın 11 kilometrekarelik alana yayıldı

Lübnan'da da aşırı sıcaklık nedeniyle başlayan yangınlar ormanlık alanı küle çevirdi. Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesine bağlı ormanlık alanda çıkan yangının 11 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ve yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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