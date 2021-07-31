Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum.
|31 Temmuz 2021 17:51
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."
17 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
31 Temmuz 2021 20:05
|AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız
31 Temmuz 2021 19:54
|Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor
31 Temmuz 2021 19:29
|Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık
31 Temmuz 2021 19:01
|Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
31 Temmuz 2021 17:15
|Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...
31 Temmuz 2021 17:06
|Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
31 Temmuz 2021 16:25
|Helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddiasına yalanlama
31 Temmuz 2021 16:10
|Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
31 Temmuz 2021 15:38
|Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2021 15:29