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2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
31 Temmuz 2021 17:56
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2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etti.

Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahalede bulunulan orman yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

>AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Osmaniye'deki yangın söndürüldü"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadirli ilçesi Karatepe köyünde gündür devam eden orman yangını ile ilgili bölgede kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çelik, burada Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan brifing aldı. Yangın bölgesinde yanan yerlerle ilgili incelemelerde de bulunan Çelik, yaptığı açıklamada Osmaniye'de günlerdir devam eden orman yangının söndürüldüğünü soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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