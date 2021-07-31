Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi.
|31 Temmuz 2021 18:00
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Birinci doz 7 milyon 648 bin 991, ikinci doz 4 milyon 953 bin 361, üçüncü doz 693 bin 638, toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı. Dün yapılan 240 bin 36 doz aşının 56 bin 766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim."
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