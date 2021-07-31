Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak
Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi.
|31 Temmuz 2021 18:27
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 39-42, Aydın'da 42-45, Manisa'da 41-43, Balıkesir'de 38-42, Çanakkale'de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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